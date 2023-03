Prisão de Chaves teve visita de Vítor Campelos e João Mendes

O Estabelecimento Prisional de Chaves recebeu na quinta-feira a visita do treinador Vítor Campelos e do jogador João Mendes, no âmbito de atividades ligadas à prática desportiva.Com uma plateia participativa, treinador e jogador do Desportivo de Chaves falaram sobre a prevenção de lesões, do seu dia a dia enquanto profissionais de futebol, das curiosidades que norteiam uma equipa que milita neste patamar, entre outras questões da atualidade desportiva.Ambos agradeceram o convite e deixaram palavras de esperança a todos os que participaram nesta atividade.O clube também agradeceu à diretora do Estabelecimento Prisional de Chaves, Manuela Azevedo, ''a forma cordial e amável como foram recebidos nesta instituição''.