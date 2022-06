Quotas aumentam 10 euros para os sócios do Chaves

A Assembleia Geral do Desportivo de Chaves de segunda-feira era aguardada com grande espectativa e numa das reuniões magnas mais concorridas dos últimos tempos, os associados aprovaram com grande maioria o aumento de 10 euros da quota anual.As quotas para os associados do Chaves passam de 30 para 40 euros. O valor dos bilhetes ou do passe (eusouvalentetransmontano) para os jogos da equipa principal ainda não foi definido pela SAD dos flavienses.Os reformados vão continuar com 30 euros, dos 0-3 anos irão desembolsar 15 euros e dos 3-18 anos 25 euros.Os sócios/atletas, das várias das modalidades e escalões de formação, com livre acesso ao estádio vão pagar 25 euros.A AG terminou com a votação para plano de atividades e orçamento, bem como com a alteração de valor de quotas para época 2022/23, a ser aprovado com 25 votos contra, 61 abstenções e 794 votos a favor.No final da reunião magna Bruno Carvalho, presidente do clube, explicou os aumentos das quotas e "as vantagens que os associados do clube pela primeira vez vão ter, 10% de desconto em todos os produtos da loja oficial, prioridade na compra de bilhetes e descontos que vão dos 25% aos 50% na compra dos bilhetes". ""Contamos com todos os adeptos para que se façam sócios e que seja uma temporada em grande no regresso à Primeira Liga", frisou Bruno Carvalho que considerou a assembleia muito positiva "com questões, partilha de novas ideias e sugestões por parte dos associados".Paulo Silva ReisFotos: Paulo Silva Reis