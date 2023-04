Recorde de assistência no Municipal de Chaves

A onda encarnada de apoio ao Benfica chegou a Chaves e permitiu que se registasse a maior enchente da época no recinto dos flavienses (8.297 espectadores). Nada de surpreendente, já que o Chaves tinha anunciado lotação esgotada. Certo é que nem isso demoveu os adeptos que não tinham bilhete de assistir ao jogo... Isto porque algumas dezenas de apoiantes colocaram-se junto a uma muralha do Forte de São Neutel, situada atrás de uma das bancadas para assistir, dentro do possível, a um pouco da ação que se passava no relvado. De resto, antes do encontro, a multidão concentrou-se para receber o autocarro e pedir o título aos encarnados.