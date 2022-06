Rodrigo Moura vai defender as redes do Chaves

Depois de garantir a chegada de Hélder Morim e Sylla a Trás-os-Montes, o Chaves oficializou a contratação de Rodrigo Moura, guarda-redes que pertencia aos quadros do Trofense. Na época passada, o brasileiro, de 26 anos, fez 24 jogos pela formação da Trofa.Formado no Atlético Paranaense, do Brasil, o guardião chegou a Portugal na época 2015/16, pelas portas do Vilafranquense, e desde então já passou pelo Olhanense, Águeda e Trofense.A par dos outros reforços dos valentes transmontanos, Hélder Morim e Sylla, também Rodrigo Moura não tem experiência no primeiro escalão do futebol nacional.