Sandro Cruz em dose dupla

A SAD transmontana ainda não se pronunciou oficialmente sobre o acordo firmado com o Benfica que viabiliza a transferência do lateral Sandro Cruz para Chaves, pelo que hoje, dia em que o plantel regressa ao trabalho, perspetiva-se que a presença do defesa seja a grande novidade da sessão dupla agendada pelo treinador Vítor Campelos.

De resto, o mercado também deverá agitar-se em Trás-os-Montes nos próximos dias, dado o interesse da administração em salvaguardar mais reforços com experiência de Liga Bwin.