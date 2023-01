Sarr amplia condicionantes

O médio senegalês Sidy Sarr teve de abandonar os trabalhos de ontem devido às queixas que apresentou na perna direita após um choque com um companheiro durante o treino.





Limitação com reflexos na equação do técnico Vítor Campelos, que já não pode contar com os lesionados Edu Borges e Héctor, além das dúvidas em torno das disponibilidades físicas de Guima, com uma amigdalite, e de Sandro Cruz, João Correira e Rodrigo Moura, ainda em tratamento aos seus problemas musculares.