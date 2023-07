Sarr e Obiora criam lacuna no meio-campo do Chaves

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Já com várias saídas confirmadas, o Chaves ainda deverá perder mais elementos do plantel que levou os transmontanos até ao 7º lugar da Liga Bwin em 2022/23. Sidy Sarr e Obiora são dois nomes que têm a saída como o cenário mais provável.

Afetados por várias lesões ao longo da temporada passada, a saída dos dois jogadores vai obrigar a SAD flaviense a atacar o mercado em busca de médios de características mais defensivas. Na última época, Edu Borges, Guima e João Pedro, além de João Mendes, entretanto transferido para o V. Guimarães, foram várias vezes adaptados e colocados no vértice mais recuado do miolo por Vítor Campelos, cenário que a administração não quer que se repita.

Até ao momento, o clube já assegurou Pedro Pinho, ex-Sanjoanense, mas é expectável que a posição receba outro reforço.