Sarr e Obiora em evolução

Depois de terem começado a semana com problemas físicos, os médios Sarr e Obiora evoluíram para treino condicionado e devem começar a trabalhar de forma integrada com o resto do plantel nos próximos dias, devendo estar aptos para a visita ao Bessa, na segunda-feira.

O médio senegalês falhou os últimos dois jogos do Chaves, depois de se ter lesionado num treino antes do duelo com o P. Ferreira. Já o internacional nigeriano foi titular em ambos.

De fora do treino de ontem esteve o guardião Paulo Vítor, que fez apenas trabalho de ginásio, decisão tomada apenas por precaução, sendo esperado que o mesmo já trabalhe em pleno na sessão de hoje. Ainda entregues ao departamento médico, e fora do próximo jogo, continuam Edu Borges, Héctor, Rodrigo Moura e João Correia.