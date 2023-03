Sem pressas por Langa

O presidente da SAD do Chaves, Francisco José Carvalho, remeteu qualquer decisão sobre o futuro de Langa para o final da temporada, altura em que as situações de mercado serão efetivamente consideradas. “É um jogador que ainda tem contrato com o Chaves e seja qual for a negociação, só vai poder acontecer no final da época”, disse em declarações a Record.





Sobre um alegado interesse do Benfica, Francisco José Carvalho sente-se agradado, mas relembra que no mercado de janeiro surgiram igualmente propostas de equipas estrangeiras. “Claro que fico contente de saber que o Bruno Langa desperta interesse num clube como o Benfica, mas no mercado de inverno ele também já despertou interesse em alguns clubes da Europa e não o deixamos sair”, afirmou.