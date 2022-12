Steven Vitória e a lesão de Eustáquio: «Vi o que aconteceu e o sofrimento que teve»

Steven Vitória compareceu na sala de imprensa do Chaves, ao lado do treinador Vítor Campelos, na véspera do encontro da Allianz Cup diante do FC Porto. Uma presença que reforça o impacto da sua ida ao Mundial ao serviço do Canadá, uma vez que foi o primeiro jogador do Chaves a participar no maior certame de futebol do planeta."É motivo de muito orgulho. Poder levar o nome do Chaves ao maior palco do desporto do Mundo. Custa perder, mas foi uma experiência que valeu muito a pena. É o sacrifício de uma vida. Estou feliz de voltar a casa, se não fosse assim o Mundial não teria sido possível. Agradecer a muita gente e estou feliz", começou por dizer o central, que fez os 90 minutos nos três jogos do Canadá na fase de grupos, diante de Bélgica, Croácia e Marrocos.Agora a ver o campeonato do Mundo à distância, Steven Vitória fica a torcer por Portugal. "Agora que nós saímos do Mundial, desejo as maiores felicidades a Portugal, país que diz muito a mim e à minha família", disse, desejando que os lusos consigam levantar o troféu no próximo dia 18. "Gostava muito de ver isso acontecer. Portugal tem todas as possibilidades de o conseguir, não será fácil mas tem mais um adepto", apontou.Ora, esta quinta-feira os transmontanos recebem o FC Porto e Steven Vitória não terá pela frente o amigo e companheiro de seleção Stephen Eustáquio, que está lesionado, como confirmou Sérgio Conceição já esta manhã. "Há poucos dias estávamos juntos, vi o que aconteceu e o sofrimento que teve entre os jogos e com a carga que tem estado em cima dele... Desejo-lhe rápidas melhoras e amanhã teremos um grande jogo pela frente e estamos preparados. Estamos cá de corpo e alma e felizes", assinalou.