Steven Vitória e Nélson Monte às ordens

Boas notícias para o treinador Vítor Campelos, que ontem viu dois dos seus centrais integrarem os trabalhos sem limitações. Steven Vitória e Nélson Monte estão disponíveis para o encontro com o FC Porto, sendo que o primeiro tinha feito trabalho de ginásio na véspera, no regresso do Mundial do Qatar, enquanto Monte estava a contas com uma entorse que o afastou dos treinos nos últimos dias. O Chaves fica assim com duas importantes soluções defensivas à disposição do seu treinador.

Entretanto, esta noite realiza-se a Assembleia Geral ordinária, onde os sócios irão apreciar e votar o Relatório e Contas de 2021/22.