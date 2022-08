Steven Vitória: «É uma vitória histórica, mas há que manter os pés bem assentes no chão»

Steven Vitória foi nomeado o melhor em campo no triunfo (2-0) do Chaves na deslocação ao terreno do Sporting, em jogo da quarta jornada da Liga Bwin. O experiente defesa-central dos transmontanos abriu o marcador em Alvalade com um cabeceamento já em cima da linha da grande área dos leões, surpreendendo Adán aos 60 minutos.





"Estou muito feliz. Em primeiro lugar quero agradecer o prémio, nunca é só meu, divido com todos, com o nosso público. Um aplauso para eles, que fizeram tantos quilómetros e estão aqui em peso. Deram-nos energia e força. É uma vitória histórica, uma felicidade enorme mas há que manter os pés bem assentes no chão. Foi um grande jogo, uma enorme segunda parte. O nosso treinador disse ao intervalo, e bem, que íamos vencer este jogo, com todo o respeito por uma grande equipa, um grande clube. Mas o Chaves está de parabéns. Fizemos história e não queremos ficar por aqui", começou por dizer o internacional canadiano, em declarações na 'flash-interview' da 'Sport TV'.

Golos em três minutos

"Não se resolveu em três minutos, mas sim em 97. Foi uma batalha longa. Tivemos muitos jogadores em dificuldades mas isso é que é a nossa força. Houve entreajuda. Estou super feliz. Feliz pelo prémio mas isso fica em segundo plano. Três pontos, sem sofrer golos. Uma vitória histórica. Estamos todos felizes e de parabéns."



A preparação da equipa para o jogo

"Foi uma semana normal. Respeitamos sempre os adversários mas sempre com a mentalidade de ganhar, de fazer pontos. Foi um resultado muito positivo. Hoje é para desfrutar dessa vitória e no início da semana é preparar o próximo porque o campeonato é longo. Não ganhámos mais nada do que três pontos importantes", concluiu.