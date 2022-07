Steven Vitória já está em Chaves para ser reforço

Steven Vitória, central canadiano de 35 anos, vai ser reforço para o eixo defensivo do Chaves, no regresso do clube à Liga Bwin. Record sabe que o jogador já se encontra na cidade transmontana, pelo que a oficialização do negócio deverá estar para breve.Com o objetivo de continuar na alta roda do futebol português, especialmente tendo em conta o desejo de estar no Mundial do Qatar no final do ano, Steven Vitória muda-se assim para a formação às ordens de Vítor Campelos, depois de três épocas no Moreirense, clube com o qual terminou contrato e que desceu à 2ª Liga.Em Portugal, o central já representou também pelo Tourizense, Olhanense, Covilhã, Estoril e Benfica, tendo terminado a sua formação no FC Porto.