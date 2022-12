Steven Vitória regressa a tempo

Com a eliminação do Canadá na fase de grupos do Mundial, Vítor Campelos recebeu a boa notícia de que o central Steven Vitória deve voltar a tempo do próximo jogo do Chaves, com o FC Porto, no dia 8.

Com Carlos Ponck castigado, Nélson Monte era claro candidato a regressar ao onze dos flavienses, mas o português sofreu uma entorse, estando agora entregue ao departamento médico e em dúvida para o duelo com os dragões.

Nesse sentido, o regresso do internacional canadiano ganha ainda mais relevância, já que o técnico do Chaves ficaria apenas com Edu, de 20 anos, e João Queirós, de 24, como opções de raiz para o eixo da defesa.

Noutro âmbito, o relatório de contas da época 2021/22 vai ser votado em Assembleia Geral, na quarta-feira.