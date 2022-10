Treinador do Chaves vai a Braga confiante: «Preparados para fazer um bom jogo»

O treinador do Desportivo de Chaves disse este sábado que espera "um bom jogo" frente ao Sporting de Braga, para a Liga Bwin, desvalorizando o momento que o clube atravessa após quatro jogos consecutivos sem vencer.

"Em todo os jogos que entramos, independentemente da estratégia que possamos ter, são para vencer até porque temos de ser a extensão dos nossos adeptos dentro do campo. Sabemos que vamos defrontar um adversário valoroso como o [Sporting de] Braga, recheado de bons jogadores, mas também sabemos que temos qualidade, sabemos aquilo que podemos, devemos e vamos fazer", disse Vítor Campelos, na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Sporting de Braga, no domingo, às 20:30, para a nona jornada do principal escalão do futebol português.

Após o empate na receção ao Estoril Praia (1-1), o Desportivo de Chaves, que não vence há quatro jornadas, ocupa o 13.º lugar da tabela, com nove pontos, menos 10 do que o Sporting de Braga, que recebe o clube transmontano na terceira posição, em igualdade com o FC Porto, ambos a três pontos do líder Benfica.

Tal como em Alvalade, onde o clube nunca tinha vencido até à quarta jornada da presente temporada da I Liga, o emblema flaviense espera conseguir fazer história no Estádio Municipal de Braga.

Confiante nos seus jogadores, o treinador, que volta a poder contar com Steven Vitória na defesa, quer, por isso, um Desportivo de Chaves "num bom nível", acreditando que "estão reunidas todas as condições" para a equipa "fazer um bom jogo".

"Temos alguns jogadores que estão lesionados há algum tempo e, por isso, vamos entrar com o melhor 'onze' neste momento e tenho total confiança naqueles que vão começar de início", afirmou.

Quanto ao momento que o Sporting de Braga atravessa, depois de duas derrotas consecutivas, o treinador desvalorizou, reforçando que o plantel tem de estar atento tanto às "fragilidades" como aos "aspetos" que fazem com que o adversário seja "forte em alguns momentos do jogo".

"Não creio que seja um mau momento do [Sporting de] Braga. Tenho de estar mais focado naquilo que podemos e devemos fazer. Acho que amanhã [domingo] vamos estar preparados para fazer um bom jogo e disputar o resultado", concluiu o treinador.

O Desportivo de Chaves visita o Sporting de Braga, no domingo, às 20:30, no Estádio Municipal de Braga, em encontro da nona jornada da I Liga de futebol, arbitrado por Cláudio Pereira (Associação de Futebol de Aveiro).