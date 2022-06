Trio sem convite para ficar

Os flavienses regressam amanhã aos trabalhos, mas ainda são muitas as dúvidas em torno do lote de jogadores que estará às ordens do técnico Vítor Campelos, até porque há vários elementos que não foram convidados a renovar contrato. Casos do avançado Platiny, brasileiro de 31 anos que na época passada apontou seis golos e fez duas assistências, bem como Paulinho, médio de que apenas somou 335 minutos no campeonato, ou o extremo Nicolas Reis, que esteve emprestado ao Pedras Salgadas na última campanha.