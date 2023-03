Última chance de ferir o dragão

O Chaves tem, amanhã, a última oportunidade de ferir o FC Porto em 2022/23, ou seja, marcar um golo, algo que o conjunto transmontano não conseguiu fazer no decurso da temporada, ao ter ficado em branco nos dois encontros oficiais já disputados com os azuis e brancos. Em setembro passado, o FC Porto venceu os flavienses por 3-0 na Liga, tendo depois ganho na Allianz Cup por 2-0, já em dezembro.A verdade é que o histórico do Chaves frente ao FC Porto é amplamente negativo, com os transmontanos a terem ganho um só jogo da 1ª Liga aos portistas, em dezembro de 1988. Daí para cá, só voltaram a sorrir em novembro de 2016, numa eliminatória da Taça de Portugal resolvida a favor dos flavienses, mas apenas no desempate por penáltis. O registo não deixa dúvidas: registaram-se outros dois empates e 36 derrotas em jogos oficiais com o FC Porto.A equipa comandada por Vítor Campelos continua a preparar o encontro com baixas. Edu Borges, Arriba, João Correia, Paulo Vítor e Obiora estão a contas com lesões, sendo que o último fez trabalho de corrida com o fisioterapeuta. O treinador do Chaves fará o lançamento da partida em conferência de imprensa, às 12 horas de hoje.Por estes dias, tem-se registado em Chaves uma grande afluência à bilheteira para os sócios e adeptos dos transmontanos garantirem ingressos para a partida com o FC Porto. As entradas custam entre 10 e 45 euros, perspetivando-se assim uma boa moldura humana nas bancadas do Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, amanhã à noite.