Valentes Transmontanos levaram presentes e afetos aos jovens institucionalizados

O Centro de Acolhimento Temporário da Santa Casa da Misericórdia de Chaves recebeu na quinta-feira à noite a visita do treinador, jogadores e diretor desportivo do Desportivo de Chaves que levaram presentes e um "abraço amigo de esperança", às crianças e jovens institucionalizados.

Vítor Campelos, treinador do Desportivo de Chaves, dirigindo-se aos jovens em situação de acolhimento institucional, fez questão de "partilhar a ideia de família" enraizada no grupo que dirige.

"Quando um está feliz, os outros também vão estar felizes. Queria que vocês também tivessem essa ideia. Devem formar uma família, principalmente nesta altura, respeitando-se uns aos outros, que é isso que nós fazemos enquanto equipa", frisou.

O treinador aproveitou o mote para lançar um repto aos 13 jovens presentes, convidando-os a assistir a um treino do plantel e a "dar uns toques na bola" com os jogadores, palavras que soaram a "música" para João Santos, aluno do curso profissional de desporto.

"Desde pequenino que estou habituado a ir ao estádio e já fui apanha-bolas. É especial ter aqui os jogadores, sobretudo pelo gesto. Para mim, o mais importante foi o gesto solidário, a humildade e a presença", referiu o jovem de 18 anos, prestes a deixar a instituição.

Distante da sua família por questões profissionais, o guarda-redes brasileiro Paulo Vítor enalteceu a importância de "ajudar e acolher os jovens nesta quadra".

Marco Terrão, Mesário da Santa Casa da Misericórdia de Chaves, mostrou-se "agradecido pelo apoio incondicional do clube, em especial pela palavra de alento deixada aos jovens".

Francisco Carvalho, presidente honorário do Desportivo de Chaves, foi uma vez mais o grande impulsionador desta iniciativa que este ano também contou com a colaboração da marca de equipamentos desportivos dos Valentes Transmontanos (Lacatoni).