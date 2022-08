Valentino está de saída do Chaves... nove dias depois

O jovem guarda-redes, de 19 anos, Valentino Rodrigues, está de saída dos Valentes Transmontanos sem ter sido utilizado uma única vez.O facto do guarda-redes luso-francês não ter sido anunciado no dia da apresentação oficial aos sócios deixava antever que não fazia parte das escolhas de Vítor Campelos e pensou-se numa saída por empréstimo.O jovem guarda-redes de 1,95 m foi oficializado pela SAD flaviense no dia 26 de julho e realizou exames médicos. Valentino Rodrigues representou Portugal nas equipas de Sub-16 até aos Sub-19 e defendia as cores dos Sub-19 do Lens de França na temporada passada. Na sua formação tem também passagens pelo FC Rouen e Nantes.Ao que conseguimos apurar a condição física do jovem guardião não era a melhor e nunca chegou a ser utilizado por Vítor Campelos nos jogos de pré-epoca.Esta manhã, Valentino já não treinou e ao que conseguimos apurar já regressou a França.A SAD do Desportivo de Chaves ainda não emitiu qualquer nota sobre este assunto.