Valentino Rodrigues oficializado no Chaves

Valentino Rodrigues, guarda-redes de 19 anos, já foi oficializado como reforço do Chaves para a temporada 2022/23. O jogador foi internacional por Portugal por 15 ocasiões, dos sub-16 aos sub-19.O jovem, que na época transata jogou pelos sub-19 do Lens, já se encontra em Trás-os-Montes e já realizou exames médicos para se juntar ao grupo orientado por Vítor Campelos, com o qual vai treinar na tarde desta terça-feira. O jovem luso-francês segue com o plantel para Montalegre amanhã, sendo opção para o jogo-treino com os barrosões.Filho de pais emigrantes em França, naturais de Tondela, o guardião passou ainda pela formação do Rouen e do Nantes antes de se juntar ao Lens, na temporada passada.