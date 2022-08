Vítor Campelos: «Acabámos por cima»

Vítor Campelos espelhava a desilusão pela derrota sofrida no arranque da Liga Bwin. "Fizemos de tudo e preparámo-nos durante a semana para entrarmos fortes e vencermos o adversário, que é de valor. Estivemos em alguns momentos por cima do jogo, fomos muito fortes na reação à perda. Sofremos o 1-0 já nos descontos, num lance em que devíamos ter sido mais agressivos e podíamos ter chegado mais perto da bola. Com as mexidas, acabámos por cima, mas o Vitória também ficou em inferioridade numérica. Tivemos vários jogadores que se estrearam na 1ª Liga, esse fator de ser a primeira vez que jogavam neste escalão pode ter trazido ansiedade", reconheceu o treinador, ainda à espera de reforços:"A administração tem consciência que faltam chegar jogadores para completar o plantel".