Vítor Campelos antecipa jogo com o Benfica: «Sabemos que vamos ter e encontrar grandes dificuldades»

O treinador do Chaves disse esta sexta-feira que a equipa está preparada para a visita ao líder Benfica e que quer cumprir o ditado "não há duas sem três" com uma vitória na 11.ª jornada da Liga Bwin.

"Gostava que se concretizasse e que, na realidade, não houvesse duas sem três. Sabemos que vamos defrontar um adversário valoroso, até porque o tem demonstrado já desde o início da época. Sabemos que vamos ter e encontrar grandes dificuldades, mas também sabemos que estamos preparados, sabemos aquilo que temos feito e, por isso, temos de estar confiantes para o jogo que vamos fazer", vincou Vítor Campelos, na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Benfica, no sábado, às 18 horas.

Após duas vitórias seguidas e três jogos sem perder, o Desportivo de Chaves ocupa o 10.º lugar da tabela classificativa, em igualdade com o Estoril Praia e com o Portimonense, todos com 15 pontos, e a 13 do Benfica, que ainda não perdeu qualquer um dos 20 encontro oficiais realizados esta temporada e assegurou, esta semana, a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Face a este momento do líder do campeonato, Vítor Campelos confessou que gostava que fosse o Desportivo de Chaves "a infligir a primeira derrota ao adversário", ainda que reconheça que o Benfica é "a equipa mais forte" no campeonato e que esta seja, por isso, a deslocação mais difícil da época. "É daqueles jogos em que o treinador precisa de motivar os jogadores, fazê-los acreditar nas suas qualidades e capacidades e é isso que temos feito durante a semana. É mais um jogo que vale três pontos. Sabemos da valia do adversário, mas também sabemos das nossas capacidades e daquilo que queremos, podemos e vamos fazer", frisou.

Ainda que não possa contar com os lesionados Sidy Sarr, Bruno Langa e Obiora, a par de Sandro Cruz, impedido de jogar por estar cedido pelo Benfica, o treinador vimaranense disse estar confiante no plantel disponível, vendo a diferença do orçamento entre os 'conjuntos' como "uma questão de motivação".

"Sabemos da decalagem que há entre a equipa com o 'budget' [orçamento] mais alto e a que tem o 'budget' mais baixo, mas quando o árbitro apitar são 11 jogadores dentro do campo e os nossos têm de acreditar muito nas suas capacidades, acreditar nos colegas e no trabalho que está a ser feito para, dentro do campo, com a sua entrega, determinação e concentração tentar, como é óbvio, minorar essa grande decalagem que há entre orçamentos", referiu.

Vítor Campelos frisou, ainda, que a equipa tem de estar satisfeita pelo que já conquistou nos primeiros tempos de regresso à Liga, sem deixar de ter "os pés bem assentes na terra". "Isto é uma maratona e cada semana tem uma prova de 100 metros. Estamos muito contentes por, à 10.ª jornada, termos 15 pontos, mas sabemos que ainda faltam muitos para atingirmos o nosso primeiro objetivo que é consolidar o Chaves nesta I Liga. Estamos felizes e tem de nos trazer confiança e dar-nos ainda mais alento para o resto do campeonato", concluiu.

O Chaves visita o Benfica no sábado, às 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, em encontro da 11.ª jornada da Liga Bwin, arbitrado por Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.

Nas anteriores 16 visitas dos transmontanos ao terreno das 'águias' para o campeonato, o melhor que conseguiram foram dois empates, em 1986/87 (0-0) e 1987/88 (1-1).