Vítor Campelos antecipa visita ao FC Porto: «Terá de ser um Chaves de superação»

O Chaves já surpreendeu ao ter derrotado o Sporting em Alvalade e, agora, prepara-se para visitar o FC Porto. Vítor Campelos pede "um Chaves de superação", com tudo o que isso implica na "concentração e qualidade de jogo", para defrontar uma equipa "fortíssima".O treinador abordou ainda as saídas recentes de Batxi e Kevin Pina. "São miúdos fantásticos e têm grande potencial, temos de continuar a trabalhar e potenciar os que temos e preparar outros Kevins e outros Batxis", apontou, depositando "total confiança" nos que irão ocupar os seus lugares no onze."Após Alvalade tivemos Rio Ave e agora o FC Porto. Estamos confiantes pelo que temos feito, acreditamos no que podemos fazer porque temos treinado muito bem. Vamos defrontar uma equipa extremamente forte, mas sabemos o que temos de fazer. Sabemos da exigência e do que o jogo nos vai pedir, queremos ser uma equipa muito organizada e muito concentrada, com grande atitude competitiva. Para ter um bom resultado teremos de fazer uma excelente partida e é para isso que nos estamos a preparar.""O FC Porto em qualquer altura e em qualquer momento é extremamente forte e sabemos que, com um resultado menos positivo, qualquer equipa quer jogar e reverter o resultado. Estamos confiantes pelo que temos feito, podíamos já ter mais pontos pelo que temos feito e pela qualidade de jogo - com uma ou outra situação que nos é alheia podiamos se calhar ter mais pontos. Terá de ser um Chaves de superação, superar o que tem feito, no seu melhor nível e todos muito ligados e muito focados e que todos estejam a convergir energias para nosso propósito, sempre muito focados e concentrados. Estamos confiantes, vamos encontrar um ambiente fantástico e os jogadores estarão motivados. Que os jogadores percebam que dentro do campo estarão 11 contra 11, o FC Porto tem excelente equipa, bem trabalhada, dizer aos meus jogadores que muitos deles se calhar dentro de 1 ou 2 anos também podem jogar no Porto ou noutra equipa e têm de acreditar neles, no trabalho e temos de ser muito rigorosos e confiantes.""Estamos extremamente felizes. Demonstra que ajudamos na evolução dos nossos jogadores. Ainda mais do que ser reconhecido como treinador, quero que jogadores cheguem a certa altura da vida e se recordem de mim e da equipa técnica enquanto os ajudamos a evoluir como jogadores e, sobretudo, como seres humanos. Para nós são medalhas, o Batxi, o Kevin, o Alexsandro... o Rafinha do Barcelona teve como primeiro treinador em Portugal eu e os meus adjuntos, no V. Guimarães B. São medalhas para nós, sinal que temos capacidade de ajudar os jogadores a evoluir. Por isso há que estar feliz pelo Batxi e Kevin, são miúdos fantásticos e têm grande potencial, temos de continuar a trabalhar e potenciar os que temos e preparar outros Kevins e outros Batxis. Sim, não estando esses jogarão outros, e de certeza que os que jogarem vão dar excelente resposta, têm total confiança. Todos sabem o que têm de fazer, estou muito confiante nos que vão jogar nas posições de Batxi e Kevin.""Tentamos desde o primeiro dia trabalhar os jogadores para que acreditem mais no que podem fazer. Pensamento positivo e acreditar no colega do lado e no processo que está a ser trabalhado. Vamos enfrentar uma equipa fortíssima, com um treinador fantastico, excelentes jogadores, acredito muito no que fizemos durante a smeana, estou sempre a dizer que os jogadores têm de acreditar neles. Dentro do campo são 11 contra 11, somos uma equipa de jogadores que se aplicam, estamos a vender jogadores. Têm de acreditar que também podem ser próximo Batxi ou próximo Kevin. Sabemos a diferença abismal de orçamentos, mas temos de dar sempre o máximo e com a nossa organização e qualidade fazer equiparar ao nosso adversário."