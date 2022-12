Vítor Campelos aponta à vitória sobre o FC Porto: «Teremos de estar ao nosso melhor nível»

O Chaves recebe o FC Porto esta quinta-feira com o foco numa vitória que coloque os transmontanos bem posicionados na corrida pelo acesso aos quartos de final, onde tem lugar apenas o vencedor de cada um dos oito grupos desta fase.Vítor Campelos assumiu que o foco dos flavienses é o campeonato, mas não deixa de olhar para esta partida com ambição. "É um adversário de enorme valia, pois todos os jogadores que tem no plantel são de excelente qualidade. Teremos de ser um Chaves ao nosso melhor nível", apontou Vítor Campelos."Sim, está tudo muito similar. O jogo de amanhã será extremamente importante para nós e para o Porto, vencendo amanhã ficaremos bem posicionados para nos podermos qualificar e, claro, depois teremos de defrontar o Mafra. Mas este será um jogo extremamente importante e tudo faremos para vencer este adversário.""Deste início desta época que sinto os jogadores muito motivados, pelo facto de jogarmos na 1.ª Liga, muitos têm sonhos que esperam concretizar a curto prazo, temos jogadores com muita qualidade e têm demonstrado isso durante os jogos e por isso temos conseguido alguns resultados. Vamos defrontar um adversário muito valoroso como é o Porto, como é óbvio. Dificuldades máximas mas temos de estar muito confiantes para o que podemos e vamos fazer. Vamos jogar perante o nosso público, fator importante para nós. É sempre fator de motivação enfrentar um dos ditos grandes, um adversário de grande valia e muito bem orientado.""Todos juntos somos mais fortes e o Porto seria mais forte se tivesse Otávio e Pepe, mas é adversário de enorme valia, pois todos os jogadores que tem no plantel são de excelente qualidade. Teremos de ser um Chaves ao nosso melhor nível, temos praticado bom futebol e feito bons jogos. No Dragão sofremos golo cedo e tivemos oportunidades para empatar, deixámos boa imagem. Queremos jogar o nosso futebol, respeitando o adversário.""O Chaves e nós temos de ser sinceros, o nosso foco é o campeonato e estamos muito focados no campeonato. Na Taça da Liga queremos chegar o mais longe possível, queremos dar o máximo amanhã. Mas o foco é o campeonato e nas épocas anteriores também terá sido a mesma ideia. Mas amanhã tudo faremos para dar continuidade à participação na Taça da Liga. Se queremos ficar no 1.º lugar temos de fazer um bom resultado, que passa por uma vitória."