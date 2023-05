Vítor Campelos aponta objetivo para Arouca: «Ultrapassar o recorde de pontos do Chaves na Liga Bwin»

O treinador do Desportivo de Chaves, Vítor Campelos, afirmou hoje que os transmontanos vão a Arouca à procura dos três pontos, no encontro da 33.ª e penúltima jornada da Liga Bwin, que prevê "equilibrado", mas exigente.

Depois de ter ultrapassado o Casa Pia e o Famalicão em duelos do meio da tabela e de ter vencido o Paços de Ferreira, o Desportivo de Chaves, sétimo classificado, com 46 pontos, soma seis jogos consecutivos sem perder e quer continuar a fazer história frente ao Arouca, em sexto, com 46 pontos, no sábado.

"Prevejo que seja um bom jogo, um jogo equilibrado, até porque o Arouca está a fazer um bom campeonato, como nós também estamos a fazer um bom campeonato. Gostávamos muito e queremos muito igualar e, se possível, ultrapassar o recorde de pontos do Desportivo de Chaves na Liga Bwin, que são os 47 pontos. Sabemos, também, que temos a oportunidade de ultrapassar este nosso adversário e, por isso, é o que vamos tentar fazer", garantiu o técnico dos transmontanos na antevisão à partida.

Vítor Campelos alertou, porém, que o embate irá exigir "concentração máxima em todos os momentos de jogo" pelas qualidades que reconhece no plantel da equipa da Serra da Freita.

"O Arouca é uma equipa bem organizada, que já trabalha com o seu treinador há algum tempo, tem ideias bem vincadas e é bastante perigosa nas transições. Está em perspetiva um bom jogo, no qual vamos respeitar muito o adversário, mas, como é nosso apanágio, tudo faremos para tentar trazer os três pontos", vincou.

Para esta tarefa, o treinador vimaranense não poderá contar com os lesionados Arriba, Euller e Jô Batista.

Quanto à possível renovação de contrato e continuidade no comando técnico do Desportivo de Chaves, Vítor Campelos adiantou que as negociações com a SAD transmontana "estão no mesmo pé", ainda que "com um adiantamento positivo".

"As coisas estão a andar num bom sentido, creio eu. Temos falado e, por isso, creio que daqui a algum tempo poderá haver novidades", concluiu.

O Desportivo de Chaves visita o Arouca, no sábado, às 15:30, no Estádio Municipal de Arouca, em encontro que será arbitrado por Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.