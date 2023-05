Vítor Campelos assume Chaves em busca da história: «É isso que vamos procurar até ao final da época»

Vítor Campelos era naturalmente um técnico satisfeito após o triunfo do Chaves, por 2-0, diante do Paços de Ferreira. Foi a terceira vitória consecutiva dos flavienses, mas mais do que isso deixou a equipa a 1 ponto de bater um registo histórico, algo que o treinador realçou na sua análise à partida."Uma vitória importante, como todas, esta foi a de hoje e queríamos muito, também, fazer três seguidas [porque] nunca o tínhamos feito. Estamos a um ponto de igualar a melhor pontuação do Chaves e é isso que vamos procurar até ao final da época", começou por assumir o treinador, em conferência de imprensa."Sabíamos que íamos defrontar uma equipa que se ia agarrar com todas as suas forças para conseguir um bom resultado hoje. Entrámos, no início do jogo, algo apáticos, fomos melhorando um pouco, mas estávamos a insistir muito em jogo interior e o Paços de Ferreira estava a fechar muito o jogo interior, estava a fechar muito por dentro e estava com a linha da defesa muito subida. Ao intervalo, já depois do Paços estar reduzido a dez, falámos que teríamos de ter mais variabilidade no nosso jogo, quer jogar por dentro, quer jogar por fora. Creio que na segunda parte estivemos melhor nesse aspeto [e] acabámos por chegar ao golo. Depois, fomos controlando o jogo, sempre com mais posse de bola e acabámos por fazer o segundo golo, que nos deu mais tranquilidade. No cômputo geral, é certo que o Paços de Ferreira entrou bem, teve uma ou outra situação em que até podia ter marcado, mas depois daí, creio que controlámos o jogo do início ao fim e acabámos por ser justos vencedores", continuou.Campelos abordou ainda a importância do jogo para ambas as equipas. "Sabíamos da importância deste jogo para ambas as equipas. Se, por um lado, o Paços quer agarrar-se, com todas as suas forças, para conseguir, pelo menos, chegar ao playoff, nós também queremos muito acabar o mais acima da tabela classificativa. Creio que, com a vitória de hoje, relativamente a alguns adversários que estão abaixo de nós, já os colocámos numa posição em que já não nos vão conseguir alcançar e, por isso, vamos agora, nestes dois jogos que faltam, tentar acabar o mais acima na tabela classificativa, sabendo que ainda são dois jogos difíceis, como todos, mas vamos trabalhar para que isso aconteça."A fechar, o técnico dos flavienses abordou a recente decisão comunicada pela direção do clube de não ir à UEFA na próxima temporada. "Desde o início da época, trabalhamos sempre para que, em todos os jogos em que [entramos] em campo, respeitando os adversários e podendo ter uma estratégia diferente dependendo do jogo, [possamos] pôr em prática a nossa ideia de jogo, mas sempre com a perspetiva e com o intuito de vencer. Como é óbvio, estávamos todos esperançados que pudéssemos chegar mais acima, [qualificando-nos] para as competições europeias, [mas] temos de perceber o lado da administração que acha que, nesta altura, em termos de estruturais e, para o clube, não era a melhor ideia. Agora, não vai ser por causa disso que não vamos deixar de lutar até ao fim, para que possamos ficar o mais acima na tabela classificativa. É certo que hoje estamos a um ponto do Vitória [de Guimarães], estamos a dois pontos do Arouca, ambas as equipas têm um jogo a menos, mas tudo vamos fazer para tentar ficar o mais acima possível na tabela classificativa, porque os jogadores também têm consciência de que, quanto mais acima ficarem, é bom para eles, é bom para o clube e, também, para as famílias deles.""Uma das coisas que nos move muito, aqui, também, é fazer história e alguns deles estão cá desde a época passada, na Segunda Liga, fizeram história ao subir à Liga. Neste momento, vamos dar tudo para ultrapassar os 47 pontos [e], mais uma vez, fazer história. Até ao fim, aquilo que nós vamos fazer e que sempre disse, [é] representar, da melhor forma, e sermos a extensão dos transmontanos dentro do campo", fechou.