Vítor Campelos: «Com mais eficácia, podíamos ter feito o empate»

Vítor Campelos, treinador do Chaves, analisou a derrota dos flavienses (1-0) no campo do Portimonense."Entrámos muito bem no jogo, entrámos fortes, a fazer aquilo que tínhamos trabalhado. Sabíamos que o Portimonense é uma equipa de qualidade, que procura muito o jogo direto para ganhar segundas bolas e em organização defensiva procura muito o homem, por isso, trabalhámos algumas situações para libertar o Héctor [Hernández] no meio e tentar jogo interior, para depois aparecer apoio frontal e acelerar em corredor. Fizemos isso a preceito e, nos primeiros minutos, tivemos duas ou três oportunidades em que podíamos ter feito o golo, enviando inclusivamente uma bola ao poste. A seguir ao penálti e ao golo do Portimonense, ficámos algo intranquilos, errámos muitos passes, com decisões erradas, o que não é característico na nossa equipa. E até ao intervalo, o Portimonense 'por cima'. Retificámos no intervalo, falámos que tínhamos de estar muito mais concentrados, muito mais agressivos, no bom sentido, e soltar a bola mais rápido. Creio que na segunda parte estivemos 'por cima', enviámos uma bola à barra e tivemos duas oportunidades excelentes pelo Héctor e outra pelo João Mendes. Triste pelo resultado, não contente com aquilo que fizemos desde o golo até ao intervalo, mas na segunda parte controlámos o jogo, tivemos mais posse de bola e oportunidades e, com mais eficácia, podíamos ter feito o empate", começou por dizer, deixando dúvidas sobre as decisões de arbitragem em Portimão."Não quero falar sobre a arbitragem, como é óbvio, não me compete a mim. [Penálti do 1-0] Daquilo que vi no campo, pareceu-me um lance dividido entre o Juninho e o jogador do Portimonense. Há outra situação em que o Héctor chega primeiro à bola, remata e vê-se claramente que o guarda-redes do Portimonense toca no Héctor. Agora, tenho a certeza que o árbitro fez o melhor trabalho e não posso estar a falar nisso, tenho é de me preocupar com o que consigo controlar", reiterou Campelos.