Vítor Campelos: «Creio que preparámos muito bem o jogo»

Vítor Campelos, treinador do Chaves, mostrou-se satisfeito por alcançar o primeiro triunfo, em casa do Marítimo (1-2), desde que os flavienses regressaram ao primeiro escalão do futebol nacional."O Marítimo é uma equipa com ideias bem delineadas. O Vasco [Seabra] trabalha bem a equipa. Hoje, teve uma mudança, com a inclusão do China. Creio que preparámos muito bem o jogo, aquilo que tínhamos de fazer em termos defensivos, ser pressionantes na primeira fase de construção e, quando tivéssemos bola, tínhamos de ser uma equipa paciente, levar a bola aos corredores, trabalhar o jogo curto e explorar a profundidade. Creio que fizemos isso a preceito. Fizemos uma boa primeira parte, com várias oportunidades que nos podiam ter adiantado no marcador. Não foi isso que aconteceu, o Marítimo acabou por marcar um golo mesmo um pouco contra a corrente do jogo. No intervalo reforçámos que tínhamos de ser uma equipa organizada, porque temos muitos jogadores que estão a jogar pela primeira vez na Liga Bwin. Em desvantagem no marcador, muitas vezes queremos ir para a frente e desequilibrar a equipa, mas a palavra de ordem era manter a organização e continuar aquilo que estávamos a fazer, equilibrados, porque só assim é que podíamos dar a volta ao resultado. Creio que fizemos isso com qualidade e justiça", resumiu o treinador dos flavienses."Foi uma pessoa com quem trabalhei há alguns anos no Paços de Ferreira. O Chalana, para além de ser um génio enquanto futebolista, era uma pessoa que marcava pela sua simplicidade e bondade. Deixo uma palavra para a sua família, porque é alguém de quem eu gosto muito".