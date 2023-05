Vítor Campelos: «Defrontar o Famalicão é sempre sinónimo de um bom jogo»

O treinador do Chaves afirmou este domingo que a equipa está confiante para o duelo da 31.ª jornada da Liga Bwin frente ao Famalicão, em que pretende vencer para continuar a subir na tabela classificativa.

Depois de ter vencido o Casa Pia (1-0) em Trás-os-Montes, o Chaves quer dar continuidade ao "bom momento" que atravessa e superar mais um embate do meio da tabela da Liga Bwin, na segunda-feira.

Para Vítor Campelos, este será mais um "jogo difícil" frente a um "adversário valoroso".

"Defrontar o Famalicão é sempre sinónimo de um bom jogo, até porque é uma das equipas que joga bom futebol e provou isso não só contra o FC Porto [para a Taça de Portugal], como também contra o Sporting [para a I Liga], apesar de ter trocado oito elementos no onze inicial de um jogo para o outro", começou por frisar o treinador dos transmontanos na antevisão ao encontro.

Estas mudanças demonstram, por um lado, "que há um grande trabalho a ser realizado" pelo técnico dos minhotos, João Pedro Sousa, e, por outro, que este "tem muita qualidade no seu plantel".

Contudo, Vítor Campelos garantiu que o emblema flaviense está "confiante", "ciente" das suas capacidades e focado em ultrapassar o adversário na tabela classificativa, face aos dois pontos que separam os dois conjuntos, com vantagem para o Famalicão.

"Sabemos aquilo que podemos fazer, o que temos feito e, por isso, os nossos jogadores estão confiantes. Tenho a certeza de que será um bom jogo e tudo vamos fazer, respeitando o nosso adversário, para tentar ficar com os três pontos", vincou.

Para esta tarefa, a par de Jonny Arriba, ainda lesionado, o técnico vimaranense não poderá contar com o central Steven Vitória, castigado por acumulação de amarelos.

Numa retrospetiva da época, Vítor Campelos relembrou as extensas listas de baixas no arranque da segunda volta do campeonato, afirmando que, neste momento, gerir o plantel disponível é sinónimo de "dores de cabeça positivas".

"É certo que já temos muitas soluções, mas também temos de estar atentos, até porque tivemos alguns jogadores com lesões bastante prolongadas. Todos juntos somos mais fortes e quanto mais opções tivermos melhor será para o treinador e para a equipa", concluiu.

O Desportivo de Chaves, 10.º colocado, com 40 pontos, visita o Famalicão, em sétimo, com 42, na segunda-feira, às 19 horas, no Estádio Municipal de Famalicão, em encontro que será arbitrado por João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.