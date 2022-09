Vítor Campelos: «Demos uma boa imagem da equipa que somos»

Vítor Campelos, treinador do Chaves, sublinhou à Sport TV a "boa imagem" que os flavienses deram este sábado no Estádio do Dragão apesar da derrota (0-3) diante do FC Porto, considerando que o resultado foi "demasiado volumoso para o que foi o jogo"."Sabíamos que o FC Porto ia entrar forte, até porque tem jogo já na próxima semana e ia querer controlar depois. Falámos muito nisso mas acabou por acontecer o golo. Tivemos uma boa reação. Creio que na primeira parte podíamos ter marcado com duas oportunidades. Demos uma boa imagem do que somos, do que podemos fazer, uma equipa organizada que joga em todo o campo e olha o adversário nos olhos. Até aos 70 minutos estávamos a ter qualidade no nosso jogo. Se continuássemos sem sofrer golo, como sofremos aos 70', o jogo podia ter sido diferente. Com o 2-0 acabou por ser mais difícil, apesar de ter sido por sorte, tal como o terceiro. Não era o resultado que queríamos, mas mostrámos que somos uma equipa que gosta de jogar futebol. Temos de melhorar em todos os momentos, como é óbvio, podíamos ter ligado melhor o jogo em certas situações, mas fica a grande atitude dos jogadores e o resultado acho que é demasiado volumoso para o que foi o jogo. Uma palavra também para os adeptos que cá estiveram hoje, que são sempre importantes"."O que eu tenho de fazer é potenciar ao máximo os jogadores que temos. A nossa solução para este jogo foi jogar com o Teixeira atrás porque achámos que tinha melhor saída de jogo. Sabemos que tanto o Teixeira como o Mendes não são jogadores de recuperar bolas, mas creio que fizemos um bom jogo".