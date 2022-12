Vítor Campelos e o duelo com o Famalicão: «É o último jogo de um ano civil fantástico para nós»

Vítor Campelos disse esta quinta-feira que espera um encontro "bastante competitivo" frente ao Famalicão, na 14.ª jornada da Liga Bwin, o qual espera vencer e terminar em grande um ano "fantástico" para o clube.

"Espero um jogo como todos desta Liga, bastante competitivo, até porque o Famalicão é uma equipa com bons executantes e bem orientada", frisou Vítor Campelos, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Famalicão, esta sexta-feira, às 17h00, para a 14.ª jornada do principal escalão do futebol nacional.

O treinador vimaranense quer, ainda assim, terminar o ano "a dedicar uma vitória" aos adeptos transmontanos e afirmar aquela que considera ser "uma das melhores posições" das "passagens" do clube na Liga Bwin, atual 10.º classificado, com 19 pontos.

"É o último jogo deste ano civil, um ano que, fazendo um resumo, foi fantástico para nós e que [incluiu] uma subida de divisão. Sabemos que, amanhã [sexta-feira], temos de fazer um bom jogo e queremos muito dedicar uma vitória aos nossos adeptos, porque, para nós, é muito importante termos 22 pontos à 14.ª jornada", vincou.

Para vencer o Famalicão, "um adversário que tem qualidade", 15.º classificado, com 11 pontos, a turma flaviense terá "de trabalhar muito", com "muita qualidade, muita entrega, com grande determinação e atitude", para "regressar ao campeonato com o pé direito".

Vítor Campelos, que não divulgou lista de convocados, não pode contar com os lesionados Sandro Cruz, Edu e Héctor Hernández, a par de Patrick que, recentemente, rescindiu contrato com o clube, o que cria uma 'lacuna' na frente de ataque do conjunto transmontano.

"A equipa técnica e a administração já falámos sobre [a necessidade de reforços]. Todos temos consciência que, com a saída do Patrick e com a lesão do Héctor, precisamos de trazer mais alguém para essa posição [ponta de lança] e já estamos a trabalhar nisso", adiantou o treinador.

O Desportivo de Chaves recebe o Famalicão, na sexta-feira, às 17h00, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em encontro da 14.ª jornada da Liga Bwin, arbitrado por Hélder Malheiro, da Associação de Lisboa.