Vítor Campelos e o jogo com o Gil Vicente: «Podíamos ter ganho no último minuto, mas o resultado ajusta-se»

Vítor Campelos deixou vários elogios aos seus jogadores após a conquista de um ponto no terreno do Gil Vicente (0-0), em encontro da 27ª jornada da Liga Bwin.

"Nos minutos iniciais entrámos algo apáticos, muito pouco agressivos, mas creio que foi menos de meia hora. A partir daí, tomámos conta do jogo, tivemos várias oportunidades, o adversário também. Foi um excelente jogo, com oportunidades de parte a parte. O Paulo [Vítor] fez duas boas defesas, mas o Andrew fez mais. Agora, ao cair do pano, com o Jô isolado, podíamos ter garantido a vitória. Foi jogo para terminar 2-2 ou 3-3, mediante o caudal ofensivo das duas equipas. Realçar a qualidade do jogo, com equipas a procurar a baliza adversária. Foi um jogo rico, quem esteve no estádio e em casa apreciou aquilo que viu. Foi um bom jogo de futebol", começou por referir.

Realçando a temporada que Paulo Vítor está a fazer, o técnico explicou ainda o que pretendeu com as substituições na 2ª parte: "Tentámos explorar a competitividade e a velocidade do João. Depois tratámos de o recuar e mantivemos o [Abass] Issah, queríamos ganhar e foi a nossa ideia: meter jogadores para ficarmos mais ofensivos. Tínhamos muito espaço nas costas e podíamos ligar melhor o jogo. Deveríamos ter tido mais calma e ligar bem. Numa bola que entrasse bem, podíamos ter isolado um jogador. No último minuto, tivemos uma excelente oportunidade pelo Jô que, sozinho com o redes, não conseguiu marcar. Podíamos ter ganho no último minuto, mas é um resultado que acaba por se ajustar".