Vítor Campelos e o jogo com o Marítimo: «Temos de estar no máximo das nossas capacidades»

O treinador do Desportivo de Chaves afirmou este sábado que a equipa tem de estar "no máximo" das capacidades para a "importante" receção ao Marítimo, da 19.ª jornada da Liga Bwin, que espera vencer.

"Amanhã [domingo], temos de estar no máximo das nossas capacidades, concentrados e focados para fazermos um bom jogo. Creio que vai ser um bom espectáculo, porque são duas equipas que procuram jogar bom futebol. Espero que seja um jogo que consiga trazer muitos adeptos ao estádio", frisou Vítor Campelos, na conferência de antevisão ao encontro.

Recordando a primeira volta, em que o Desportivo de Chaves conquistou os três primeiros pontos da época, na casa do Marítimo (2-1), e ainda que defenda que, "de lá para cá, muita coisa mudou", Vítor Campelos quer repetir a 'proeza' num jogo "importante" para os transmontanos.

"O Marítimo está uma equipa totalmente diferente daquilo que era, nós também. Creio que vamos defrontar uma equipa que, neste momento, tem uma cara renovada, até porque tem vários jogadores que chegaram neste mercado de inverno e tem um treinador novo, que tem dado um cunho pessoal", analisou.

Ainda assim, garante que o plantel "está bem identificado" pelo adversário e sabe aquilo que tem e deve fazer "para ficar com os três pontos".

Vítor Campelos continua, porém, com uma extensa lista de baixas, não podendo contar com João Correia, Edu, Héctor Hernández, Rodrigo Moura, Sarr, Arriba, Luther Singh e Obiora para a receção aos insulares.

A juntar a isto, o clube transmontano apenas contratou um reforço de inverno, o médio João Pedro, facto que o treinador assume não poder "escamotear", ainda que esteja focado em "tirar o maior potencial" dos jogadores que tem disponíveis.

"A administração estava identificada com aquilo que nós precisávamos. Estou em crer que tudo fez para que pudesse trazer alguém, mas, mais importante que tudo, é focarmo-nos naquilo que temos. É com estes que vamos até ao fim, é com estes que temos trabalhado e têm dado excelentes respostas", reiterou Vítor Campelos.

O Desportivo de Chaves, 10.º classificado, com 22 pontos, recebe o Marítimo, em 17.º lugar, com 13, no domingo, às 15:30, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em encontro da 19.ª jornada da Liga Bwin, arbitrado por Tiago Martins, da associação de Lisboa.