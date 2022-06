Vítor Campelos e o prémio de treinador do mês: «Trabalho e dedicação foram o segredo»

Vencedor do prémio de melhor treinador do mês de abril na Liga Sabseg, Vítor Campelos, técnico do Chaves, recebeu, esta sexta-feira, o troféu e deixou palavras de agradecimento aos jogadores e restante staff técnico, apontando o segredo para o sucesso."O segredo tem sido muito trabalho e muita dedicação. Este prémio é coletivo e pertence aos jogadores, à equipa técnica e a toda a estrutura que trabalha connosco diariamente", afirmou o técnico, deixando depois uma dedicatória aos restantes treinadores da prova: "Eu quero, em particular, dedicar este prémio a todos os treinadores da Liga Portugal Sabseg por me terem nomeado uma vez mais. Já sabemos que quem trabalha com equipas de maior potencial está mais perto de ganhar, mas tenho colegas que mesmo não tendo ganho tantas vezes, fizeram trabalhos fantásticos ao longo desta época."Vítor Campelos aproveitou também o momento para fazer uma breve revista da temporada. "Tem sido uma época longa e difícil. No arranque tivemos muitos jogadores lesionados e alguns doentes. Depois encarreirámos e, agora, tivemos um mês de abril muito bom e queremos muito vencer o último jogo do campeonato", concluiu.Vencedor desta distinção pela terceira vez esta época, este mês o técnico dos flavienses superou a concorrência Filipe Rocha, do Penafiel, e Rui Borges, do Nacional.