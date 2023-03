Vítor Campelos: «Era importante regressarmos às vitórias, até porque vínhamos de três resultados negativos»

Vítor Campelos, treinador do Chaves, abordou as incidências da vitória caseira (2-0) ante o Portimonense, a contar para a 24ª jornada da Liga Bwin."A par da que tivemos aqui com o Marítimo, foi uma vitória extremamente importante. Sabíamos que hoje era importante ganhar, como em todos os jogos, e nós sempre dizemos que o próximo jogo é o mais importante e, com toda a certeza, que o mais importante é, agora, o da próxima semana com o Estoril. Era importante regressarmos às vitórias, até porque vínhamos de três resultados negativos, com alguns condicionalismos. Só tenho palavras para dizer aos jogadores, que tiveram uma grande atitude, uma grande postura. Queríamos, aqui e ali, na primeira parte, ter mais um pouco de bola, estávamos algo precipitados, a querer sempre ir para a frente, mas também compreendo a ânsia e a vontade de querer marcar, de chegar rápido ao golo", começou por garantir o técnico dos flavienses."Chegámos à vantagem difícil contra esta equipa, que tem bons jogadores, atleticamente muito forte. Tínhamos de estar muito precavidos para lances de bola parada, em que [o Portimonense] é muito forte, porque tem jogadores muito altos, e sabíamos que tínhamos de estar sempre muito organizados. Tivemos felicidade em dois penáltis contra nós, um o Rodrigo [Moura] defendeu e no outro a bola bateu no poste. Nós também estudamos os adversários, dizemos aquilo que nós pensamos e também foi isso que aconteceu.No cômputo geral, dar os parabéns aos jogadores pela postura, como é óbvio [houve] alguns erros que não podemos cometer e temos de melhorar, e também uma palavra para a nossa massa adepta que hoje foi extremamente importante pelo apoio que deu à equipa", explicou ainda."De semana [para] semana, vamos tendo alguns problemas, mas vamos encarando-os sempre de frente e com grande otimismo. Por isso, é só procurar encontrar soluções, porque eu sou o líder da equipa e tenho de fazer com que os jogadores acreditem sempre que é possível. Relativamente ao árbitro, não quero comentar. A única coisa que eu posso dizer é que foi a primeira vez que vi um guarda-redes levar o segundo amarelo numa situação destas, mas o árbitro é que sabe".