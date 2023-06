Vítor Campelos espera luz verde para assinar pelo Cardiff City

Vítor Campelos só aguarda por luz verde para assinar pelo Cardiff City, clube galês que milita no Championship, segundo escalão do futebol inglês.sabe que é esse o emblema interessado na contratação do técnico português que está de saída do Chaves.Mehmet Dalman, chairman cipriota do clube, é o grande impulsionador da chegada do português, que está à espera do aval de Vincent Tan, investidor principal do clube, para assinar contrato.O Cardiff City, que passou pela última vez na Premier League em 2018/19, acabou a época no 21.º lugar do Championship, ou seja, na posição imediatamente acima dos lugares de despromoção.Depois de duas épocas e meia no comando do Chaves, Vítor Campelos abraça uma nova experiência no estrangeiro.