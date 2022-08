Vítor Campelos: «Estamos muito felizes por termos feito história»

Vítor Campelos tinha pedido, na antevisão ao duelo em Alvalade, aos seus jogadores para fazerem história este fim de semana e os 'pupilos' não defraudaram o técnico ao vencerem pela primeira vez no reduto do Sporting (0-2).

Em declarações no final da partida, o técnico dos transmontanos salientou a felicidade sentida por todos pela conquista dos três pontos após visita a Alvalade, salientando a justiça no resultado.

"Extremamente feliz pelos jogadores porque fizeram um grande jogo. Na primeira parte estivemos algo intranquilos, tínhamos 7 jogadores que nunca tinham jogado na 1.ª Liga e fazê-lo logo no estádio de um dos ditos 'grandes'.... Decidimos ao intervalo que tínhamos de ser mais agressivos, fizemos isso e com as entradas melhorámos. Na primeira parte, aqui ou ali, tivemos uma pontinha de sorte. Fizemos dois golos, mas tivemos mais duas oportunidades na cara do guarda-redes. Somos uma verdadeira equipa e no computo geral o resultado assenta-nos bem", começou por dizer o técnico do Chaves, acrescentando: "Na realidade, se virmos, o Sporting também teve algumas oportunidades, nós também para além dos dois golos. Estamos muito felizes por termos feito história. Esta vitória só vai ter realmente significado se ganharmos o próximo jogo."

"O campeonato é uma maratona, mas a cada fim de semana temos uma prova de 100 metros"

"Temos que trabalhar, na 2.ª Liga já dizia isto, temos de ser uma extensão dos nossos adeptos dentro de campo. Só isso é que nos faz representar a região de Trás-os-Montes. O campeonato é uma maratona, mas a cada fim de semana temos uma prova de 100 metros. Tudo é possível, acredito no pensamento positivo e em energias. Todos somos energia e quando temos todos o mesmo pensamento as coisas acabam por acontecer", terminou.