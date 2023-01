Vítor Campelos: «Faltou frieza para termos mais tranquilidade»

Em análise ao empate do Chaves em casa do Paços de Ferreira , Vítor Campelos fala numa partida equilibrada, com um resultado que se aceita, ainda que admita que a sua equipa poderia ter vencido."Foi um jogo equilibrado, bem disputado. O resultado aceita-se devido ao que decorreu na partida, mas podíamos ter vencido. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, porque o Paços tem um treinador novo e quando isto acontece há sempre essa energia extra. Para além disso, teve o acrescento de três novos jogadores. O relvado também se portou bem e, por isso, tivemos de ser concentrados, organizados, agressivos e colocar em prática o que treinámos.Faltou frieza para termos mais tranquilidade. Vínhamos de um resultado desfavorável e senti os jogadores algo receosos. Estamos com algumas limitações, por jogadores lesionados, alguns tiveram de jogar fora das posições, mas estou muito contente com a atitude dos que estiveram em campo".