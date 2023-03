Vítor Campelos: «Foi a primeira vez que vi um guarda-redes levar o segundo amarelo numa situação destas»

Vítor Campelos, treinador do Chaves, mostrou-se surpreendido com a expulsão de Rodrigo na vitória caseira (2-0) ante o Portimonense, a contar para a 24ª jornada da Liga Bwin."De semana [para] semana, vamos tendo alguns problemas, mas vamos encarando-os sempre de frente e com grande otimismo. Por isso, é só procurar encontrar soluções, porque eu sou o líder da equipa e tenho de fazer com que os jogadores acreditem sempre que é possível. Relativamente ao árbitro, não quero comentar. A única coisa que eu posso dizer é que foi a primeira vez que vi um guarda-redes levar o segundo amarelo numa situação destas, mas o árbitro é que sabe", disse.