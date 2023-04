Vítor Campelos: «Ganhar a Sp. Braga, Sporting e Benfica não é algo que acontece todos os dias»

O Chaves surpreendeu este sábado do Benfica (1-0), em jogo a contar para a ronda 28 da Liga Bwin, num encontro que ficou resolvido só nos descontos, com um golo de Issah Abass aos 90'+4.

Em declarações no final da partida no Estádio Municipal de Chaves, Vítor Campelos enalteceu o comprometimento dos seus jogadores e o aproveitamento que a equipa teve das ocasiões de perigo que criou.

"Sabíamos que ia ser um jogo extremamente difícil, frente a um adversário valoroso, que neste momento é o líder do campeonato. Sabíamos que teríamos que ser uma equipa muito solidária, mas sempre com os olhos postos na baliza e foi isso que fizemos. Foi um Benfica dominador, como é óbvio, mas fomos sempre organizados. Já sabemos que quando vencemos uma equipa como esta temos que ter sempre uma pontinha de sorte, mas fomos uma equipa muito solidária. Quando tivemos bola soubemos construir. Tivemos três excelentes oportunidades. Estamos muito felizes. No início da época queríamos os 35 pontos, hoje atingimos os 36 e por isso estou muito satisfeito. Obrigado também pelo apoio dos nossos adeptos", começou por dizer o técnico do Chaves, em declarações aos microfones da Sport TV.

A diferença do jogo de hoje para os duelos com FC Porto e Sp. Braga

"Creio que nesses jogos também tivemos oportunidade em que podíamos ter marcado, mas não fomos eficazes. Hoje tivemos três oportunidades e aproveitamos uma, foi essa a diferença."

Vitórias frente a Sp. Braga, em Alvalade e ao Benfica esta época

"O mérito é todo da equipa, eles fazem o favor de acreditar das nossas ideias, temos de enaltecer o comprometimento dos jogadores. A nossa forma de jogar é algo que trabalhamos desde o primeiro dia, por isso qualquer jogador que entre sabe o que tem de fazer. Ganhar ao Sp. Braga, em Alvalade e ao Benfica não é algo que acontece todos os dias, mas jogamos sempre para ganhar, em qualquer campo", terminou.