Vítor Campelos lamenta momento de distração: «Com esta qualidade torna-se difícil»

Vítor Campelos lamentou os momentos de distração na segunda metade do jogo com o FC Porto, que levaram a equipa portista a marcar dois golos e definir o resultado final de 2-0 em Chaves . Ainda assim, o técnico flaviense enalteceu a "atitude e postura" dos seus pupilos na receção à turma da Invicta."Sabíamos que ia ser um jogo bem disputado, diante de um FC Porto muito agressivo, com muita qualidade. O FC Porto entrou bem, mas a meio da primeira parte equilibrámos, tivemos oportunidades e podíamos ter marcado pelo Hector. Ao intervalo, falámos e disse que tínhamos de ter mais bola, pois errámos passes fáceis na primeira parte. Na segunda, entrámos e em cinco minutos tivemos duas distrações... O Sandro saiu, houve a substituição e num momento de distração o FC Porto faz dois golos. A ganhar por 2-0, com a qualidade torna-se difícil... Mas destaco uma grande atitude e postura. Independentemente do resultado procuraram sempre jogar e a baliza. Não foi o resultado que queríamos, mas deu para os jogadores terem jogo de nível, para ganhar ritmo. Estamos tristes, porque queríamos dar continuidade, mas temos de aprender erros e melhorar", frisou, à SportTV.Questionado sobre o registo nas Taças - já disse adeus à Taça de Portugal -, Vítor Campelos refere que o objetivo é outro. "Desde sempre que o foco é o campeonato. Na Taça temos história, queríamos dar continuidade e chegar mais longe possível. Na Taça da Liga é difícil numa fase de grupos em que temos um dos grandes. Temos mais um jogo com o Mafra, uma equipa difícil. Queremos fazer um bom jogo, mas foco é no campeonato", finalizou.