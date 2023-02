Vítor Campelos: «Mais do que tudo, ainda mais que jogar bem, tínhamos mesmo de ganhar»

Vítor Campelos, treinador do Chaves, analisou o triunfo caseiro (2-1) diante do Marítimo, a contar para a 19ª jornada da Liga Bwin."Este jogo para nós era muito importante porque sabíamos que, ganhando, ficávamos com um fosso maior para o Marítimo. Em igualdade pontual, vencemos cá e lá, isso também conta e, por isso, sabíamos da importância deste jogo. Hoje, mais do que tudo, ainda mais que jogar bem, tínhamos mesmo de ganhar, e queríamos muito ganhar este jogo. O facto de já não ganharmos há algum tempo, se calhar, por vezes, tirou-nos algum discernimento para podermos ligar melhor o jogo e podermos explorar melhor aquilo que nós sabemos fazer que é ter posse, ter mais controlo e domínio do jogo. É certo que, a uma determinada altura, metemos mais um central, que até é algo que, enquanto equipa técnica, não somos muito apologistas, ficar com uma linha de cinco, mas sentimos que os jogadores se iam sentir mais confortáveis assim e foi isso que fizemos", referiu Campelos."Nota-se uma notória melhoria neste Marítimo. O José Gomes tem feito um trabalho fantástico, também alguns reforços, como é óbvio, ajudaram. Creio que foi um jogo repartido. em que nós entrámos muito fortes e acabámos por marcar o golo. Depois do golo sofrido, um nervoso miudinho tirou-nos algum discernimento.""Ele disse que o empate, se calhar, era o mais justo, se calhar pelo controlo e domínio do jogo que tiveram na segunda parte, [em] que tiveram mais bola, mas oportunidades claras tiveram uma, creio que uma durante a segunda parte. Posso aceitar o que ele diz, mas a haver um vencedor, creio que, justamente, seria o Chaves".