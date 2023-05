Vítor Campelos: «Não podemos estar em bicos de pés porque ainda não conseguimos nada»

Vítor Campelos era um treinador satisfeito após a reviravolta operada pelo Chaves em casa do Famalicão."Aquilo a que nos propusemos foi olhar sempre para a equipa que está acima de nós e foi isso que fizemos aqui. O Famalicão é uma equipa forte e que tem boas ideias de jogo, sabíamos que tínhamos de estar ao nosso melhor nível. Entrámos bem e podíamos ter-nos adiantado no marcador, mas acabámos por sofrer num lance para o qual estávamos avisados. Por aquilo que fizemos somos uns justos vencedores, as mexidas que fizemos no fim acabaram por nos dar um maior caudal ofensivo e conseguimos a vitória", começou por referir.Ainda assim, o técnico dos flavienses fez questão de colocar ‘água na fervura’. "A equipa tem uma capacidade de resiliência muito grande e temos sido equilibrados durante a época. Já tivemos períodos difíceis, com muitas lesões, mas quem jogou deu boas respostas. São três pontos saborosos e queremos continuar a ser a extensão dos nossos adeptos em campo. Agora temos de pensar no P. Ferreira, o jogo de sábado é o mais importante porque é o próximo. Temos de ser humildes, não podemos estar em bicos de pés porque ainda não conseguimos nada", vincou, desejando as melhoras ao adepto do V. Guimarães que caiu na bancada do Estádio D. Afonso Henriques.