Vítor Campelos: «Nesta altura, se calhar, já podíamos ter mais pontos...»

O treinador do Chaves disse este domingo que quer "fazer um bom jogo" frente ao Boavista, na 17.ª jornada da Liga, no qual espera "igualar" a melhor "marca" do clube numa primeira volta.

"É o último jogo da primeira volta e queremos muito fazer um bom jogo. Sabemos que vamos defrontar uma equipa difícil, mas creio que sabemos aquilo que temos de fazer e temos de estar muito confiantes para o jogo de amanhã [segunda-feira]", frisou Vítor Campelos, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Boavista, na segunda-feira, às 20H15.

O treinador vimaranense quer igualar a melhor pontuação da equipa numa primeira volta do campeonato, os 24 pontos de 2016/17, sem esquecer o propósito maior do 'conjunto' transmontano, a consolidação na Liga.

"Claro está que estamos contentes por saber que podemos atingir a melhor marca do [Desportivo de] Chaves numa primeira volta, mas também estamos cientes que, mais que tudo, é [preciso] somar pontos para chegar o mais rápido possível ao número que nos garante a manutenção nesta I Liga", vincou.

Vítor Campelos, que não revelou a lista de convocados, não pode contar com Edu, Héctor Hernández, Rodrigo Moura, João Correia, Sarr e com o recém-chegado João Pedro.

Ainda que o plantel continue a ter algumas "limitações", o técnico quer a equipa "concentrada" para a visita ao Estádio do Bessa, um "campo tradicionalmente difícil".

"Teremos de ser uma equipa muito concentrada em todos os momentos do jogo. Um ou outro pormenor têm ditado a perda de alguns pontos. Nesta altura, se calhar, já podíamos ter mais, mas o importante mesmo é aquilo que está para a frente e este é o jogo mais importante da época, porque é o próximo", concluiu.

O Chaves, em nono lugar na tabela classificativa, com 21 pontos, visita o Boavista, 11.º classificado, com 20, na segunda-feira, às 20:15, no Estádio do Bessa, em encontro da 17.ª jornada da I Liga de futebol, arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.