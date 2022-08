Vítor Campelos: «Os jogadores que temos são os melhores do mundo porque são os que estão connosco»

O treinador do Desportivo de Chaves admitiu este sábado que o plantel ainda está em formação, mas assegurou que a equipa está preparada para lutar pela vitória no regresso à Liga Bwin, frente ao Vitória de Guimarães.

"Temos consciência, e a administração também, de que ainda faltam chegar vários jogadores, é um plantel que estamos ainda a formar. Mas os jogadores que temos são os melhores do mundo porque são os que estão connosco", sublinhou Vítor Campelos, na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Vitória de Guimarães, no domingo, às 20:30, para a primeira jornada do principal escalão.

Com as partidas oficiais à porta, Vítor Campelos assegurou que se focou "no trabalho no dia a dia e em preparar o jogo da melhor forma", tendo ainda feito um balanço positivo da pré-época, durante a qual trabalhou com muitos jogadores da equipa satélite, o Pedras Salgadas, do Campeonato de Portugal, explicando que o futuro passa por valorizar jogadores jovens.

"A pré-época foi muito positiva e estamos preparados o melhor que é possível, dentro daquilo que temos em nossas mãos para trabalhar", garantiu.

Quanto aos reforços, o treinador de 47 anos, que levou o emblema de Chaves à subida na temporada passada, explicou que entregou à direção uma lista com os jogadores que pretendia que renovassem e que os que fossem contratados, mas que, pelo que o "mercado dita" nem sempre é possível obter as primeiras opções.

Com o plantel, até ao momento, assente na equipa que subiu de divisão, Campelos vincou que estes jogadores "são agora de primeira" e "vão pensar como tal".

"Vai ser jogo importante para eles, é o primeiro jogo de uma maratona de jogos, mas temos de pensar que todas as semanas temos uma corrida de 100 metros", apontou.

Sobre o adversário, o treinador, que é natural de Guimarães e já treinou equipas do Vitória, inclusive a principal, destacou "o plantel forte que tem sempre o apoio da massa adepta".

"Também tem um plantel em construção, com grande qualidade, com a vantagem que já fez três jogos oficiais, ou seja, tem mais ritmo competitivo, mas também podemos dizer que jogou na quinta-feira e podem apresentar algum cansaço", analisou.

Campelos espera ainda algumas alterações no adversário face ao onze que jogou na Croácia, frente ao Hajduk Split, para a Liga Conferência Europa, onde perdeu por 3-1, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória.

"Sabemos que vamos ter dificuldades, porque na Liga Bwin todos os jogos são bastante difíceis e o Vitória luta pelos lugares cimeiros", alertou.

No Desportivo de Chaves desde fevereiro de 2021, Vítor Campelos lembrou ainda que sempre teve bons resultados em Trás-os-Montes, embora tenha salientado que agora o nível é superior: "Vamos defrontar equipas de maior capacidade e qualidade, mas queremos manter esse desiderato".

Os transmontanos, que não divulgaram a lista de convocados, não podem contar com Euller, Rodrigo Moura, Juninho e Obiora, por lesão, e com Sylla, por castigo.

O Desportivo de Chaves recebe no domingo, às 20:30, o Vitória de Guimarães, no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em encontro da primeira jornada da Liga Bwin, que marca o regresso dos flavienses ao topo do futebol português.