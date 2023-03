Vítor Campelos: «Quando chegarmos aos 35 pontos seremos campeões à nossa maneira»

Com 25 jornadas disputadas até ao momento, o Chaves segue num confortável 11.º lugar, com 32 pontos conquistados. Apesar disso, Vítor Campelos, técnico dos flavienses, não quer ficar por aqui."Já passámos a barreira dos 30 pontos e agora há uma coisa que eu retive do míster Luís Castro. Uma vez ele disse que, dentro dos campeonatos, há vários tipos de campeões. Quando atingirmos os 35 pontos a que nos propusemos vamos ser campeões à nossa maneira porque atingimos o nosso objetivo. Sabemos que está tudo misturado, vimos de duas vitórias e agora queremos muito vencer o Sp. Braga em casa. Vamos jogar todos os jogos para ganhar e no fim faremos as contas", começou por referir, à margem do fórum da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol.Os transmontanos estão a seis pontos do 6.º lugar (Arouca) e a oito do 5.º posto (V. Guimarães), num cenário que faz com que Campelos ainda olhe para uma eventual qualificação europeia: "Tudo é atingível e nós estamos sempre preocupados em jogar bem porque assim estamos mais próximos de ganhar. Queremos desfrutar do campeonato e lutar para chegar sempre ao lugar cimeiro. Temos de pensar no próximo jogo e que podemos subir mais um lugar na tabela".O treinador concluiu fazendo um balanço à temporada do Chaves até ao momento, dando ênfase ao facto de o plantel já ter passado por várias lesões. "Temos alguns jogadores que estão lesionados há algum tempo, não é por termos uma semana livre que vão estar prontos porque têm de recuperar ritmo competitivo. Tem sido uma época atípica em termos de lesões, que são quase todas traumáticas. No entanto, o mais importante é percebermos que todos temos problemas na vida, o segredo é a forma como os enfrentamos. Com isto, o grupo ficou ainda mais unido e estamos a fazer uma boa época, dentro daquilo que era expectável. Onde estaríamos sem todas estas lesões? É algo que nos perguntamos a nós mesmos, mas as coisas acontecem por um motivo. Temos de pensar no que podemos controlar, faltam nove jogos e vamos entrar sempre da mesma forma", rematou.