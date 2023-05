Vítor Campelos: «Quando se falha um penálti e o guarda-redes adversário é eleito o melhor em campo está tudo dito»

Vítor Campelos, treinador do Chaves, analisou a derrota no terreno do Arouca (1-0) a contar para a 33ª jornada da Liga Bwin."Quando se falha um penálti e o guarda-redes adversário é eleito o melhor em campo está tudo dito. Esperava-se um bom jogo. Entrámos bem, o Arouca também. Jogo repartido, muitas transições. Melhor um pouco o Arouca. Depois ficámos mais por cima, até chegarmos a uma excelente oportunidade e não concretizámos. Na segunda parte estivemos melhor, mais paciência com bola. O Arouca é perigoso em transições, joga com bloco médio à espera de erro adversário. Sofremos um golo de penálti que ainda tenho de ver várias vezes porque tenho muitas duvidas. É um resultado injusto, até porque tivemos 3 ou 4 oportunidades para marcar. Queríamos ganhar hoje, para passar para sexto, até porque jogadores merecem", vincou em declarações à Sport TV."Temos 46 pontos, recorde de pontos é de 47. Queremos muito igualar ou ultrapassar esse número. Temos jogo em casa, queremos muito terminar da melhor forma e não podendo acabar em sexto, queremos acabar em sétimo.""Estamos a falar, as cisas estão no bom caminho, há aspetos a acertar, mas depois de uma boa época temos de estar todos felizes. Palavra para os adeptos é dizer-lhes e pedir-lhes para que compareçam em grande numero no jogo em casa. Sabem do sacrifício de todos os jogadores, tivemos muitos jogadores lesionados, mas sempre dignificámos o Chaves e por isso peço que compareçam em massa. Estes jogadores merecem esse reconhecimento."