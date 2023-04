Vítor Campelos quer Chaves no seu máximo para jogo "extremamente difícil" nos Açores

O treinador do Chaves, Vítor Campelos, desvalorizou o ciclo de desaires do Santa Clara e quer o plantel no seu máximo para vencer os insulares no encontro da 29.ª jornada da Liga Bwin.

Depois de ter recebido e vencido o líder Benfica (1-0), o Chaves defronta o último classificado da Liga, o Santa Clara, no domingo. Apesar do ciclo de 12 derrotas consecutivas do emblema insular, Vítor Campelos espera um jogo "extremamente difícil" em Ponta Delgada.

"Os nossos jogadores terão de ser iguais a eles próprios: muito focados, com grande determinação e atitude, além de uma grande concentração", frisou o treinador na antevisão ao encontro.

Apesar de ocupar o 18.º e último lugar da tabela classificativa, o segundo posto de despromoção direta, com 15 pontos, o técnico vimaranense não espera facilitismos.

"O Santa Clara tem uma equipa boa, recheada de bons jogadores. Muitas das vezes, por um ou outro motivo, as coisas acabam por não acontecer ou não estar a sair e, depois, fica mais difícil, mas só um [Desportivo de] Chaves no seu máximo é que pode fazer um bom jogo nos Açores e, como é óbvio, respeitando muito o nosso adversário, [iremos] fazer tudo para tentar os três pontos".

Para esta tarefa, Vítor Campelos volta a poder contar com o nigeriano Obiora, enquanto Arriba e Gonçalo Pinto continuam entregues ao departamento médico e Euller falha o encontro por acumulação de amarelos.

Depois de ter alcançado e superado a meta dos 35 pontos, o emblema transmontano, 10.º classificado, com 36, quer agora somar "o maior número de pontos possível" nas restantes jornadas do campeonato, de olhos postos na marca alcançada pelo técnico Luís Castro na época de 2017/18.

"Estamos muito focados em ir jogo a jogo, amealhar o maior número de pontos possível. Claro está que se conseguíssemos superar essa marca [47 pontos] seria ou será fantástico mas, neste momento, aquilo que podemos prometer é que seremos, até ao final do campeonato e nestes seis jogos que faltam, a mesma equipa que fomos até agora, muito trabalhadora, sempre muito ligada ao jogo e muito comprometida", garantiu Vítor Campelos.

Relativamente ao seu futuro, a propósito da possível renovação de contrato, o técnico vimaranense adiantou que o assunto já começou a ser debatido com a SAD transmontana.

"Temos falado. Todas as possibilidades estão em aberto. Nesta altura, é normal que isso aconteça, mas creio que as coisas estão a ser faladas e, a seu tempo, serão divulgadas", concluiu.

O Desportivo de Chaves visita o Santa Clara, no domingo, às 17 horas locais (18 horas em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, em encontro da 29.ª jornada da Liga, arbitrado por Ricardo Baixinho, da Associação de Futebol de Lisboa.