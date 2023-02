Vítor Campelos quer equipa concentrada para "jogo bastante competitivo" em Vizela

O treinador do Chaves disse esta quinta-feira que espera um jogo "competitivo" em Vizela, em encontro da 20.ª jornada da Liga, mostrando-se confiante e otimista, ainda que some 10 ausências no plantel dos transmontanos.

"Vamos defrontar uma equipa que está a fazer um bom campeonato, que tem já uma identidade própria porque jogam juntos há algum tempo, [que] em casa tem feito bons resultados e, por isso, amanhã [sexta-feira] temos de ser uma equipa bastante concentrada, desde o primeiro minuto", afirmou o treinador na conferência de antevisão à partida.

O Chaves, nono classificado, em igualdade com o Boavista, com 25 pontos, visita esta sexta-feira o Vizela, em 10.º lugar, com 24 pontos, com dez baixas certas.

Aos lesionados João Correia, Héctor Hernández, Edu, Rodrigo Moura, Sarr, Arriba, Luther Singh e Obiora, juntam-se os castigados Guima e Abass, o que, na ótica do técnico vimaranense, requer "solidariedade".

"Sabemos que vai ser um jogo bastante competitivo, mas creio que [o] preparámos bem. Temos de ser bastante solidários uns com os outros e estou em crer que será um bom jogo porque o Vizela é uma equipa que procura jogar bem", frisou Vítor Campelos.

Consciente da "importância de, nesta altura, somar pontos", o treinador relembrou que, desde que orienta o clube, "por nenhuma altura" teve "o plantel completo", ainda que esteja otimista para o encontro com os vizelenses.

"Convém dizer que estas lesões que temos, a maior parte, ou quase na totalidade, são lesões traumáticas. Temos de estar todos juntos, mas também tenho a certeza que o 'onze' que vai entrar é um 'onze' forte, porque deram uma boa resposta durante a semana e, por isso, estou muito otimista [com] aquilo que vamos fazer amanhã [sexta-feira]", avançou.

Quase a completar dois anos de comando técnico do Desportivo de Chaves, Vítor Campelos assumiu que "ganhar é sempre uma boa prenda".

"Quando alguém faz anos, costumamos dar um presente e, por isso, também demonstra que o presente é o maior bem que nós temos, é o viver o dia-a-dia, é o nosso presente e, por isso, temos de nos agarrar a ele com todas as nossas forças. Ganhar, em qualquer altura, é bom", concluiu.

O Desportivo de Chaves visita o Vizela na sexta-feira, às 20H15, no Estádio Futebol Clube de Vizela, em encontro da 20.ª jornada da Liga Bwin, arbitrado por Bruno Costa, da associação de Viana do Castelo.