Vítor Campelos: «Queremos manter a identidade na Liga Bwin»

Em entrevista ao Canal 11 Vítor Campelos, o treinador do Desportivo de Chaves, falou pela primeira vez da nova temporada e não se mostrou preocupado com o facto de o clube ainda não ter apresentado nenhum reforço, garantindo que os flavienses estão "atentos ao mercado".Campelos, que subiu os Valentes Transmontanos ao primeiro escalão do futebol português, de onde tinha caído há três temporadas, avaliou a época, fazendo questão de frisar as dificuldades por que passou no início. "Creio que tivemos aqui dois períodos menos positivos durante a nossa época. O primeiro foi no arranque da temporada, onde tivemos situações complicadas devido ao covid-19, porque em vários jogos tivemos jogadores com apenas um treino. O outro foi já na segunda volta, com o FC Porto, o Benfica e o Penafiel. Se as pessoas estiveram atentas viram que nós tivemos 8 jogos em 33 dias, o que é um desgaste muito grande", explicou.Depois, falou em alguns dos momento que passou como treinador-adjunto de Toni no Irão e abordou a nova temporada. "O Chaves é um clube apetecível porque cumpre religiosamente os seus compromissos".Para o treinador de 46 anos, o facto de o Chaves ainda não ter anunciado contratações não é motivo de preocupação. "Queremos manter a identidade na Liga Bwin. Temos um leque de jogadores que ainda tem contrato e estamos atentos ao mercado e aos números elevados que alguns ainda pedem, mas vamos manter a nossa identidade. Juntamente com a administração da SAD trabalhamos para isso", frisou, acrescentando que "gostava de manter João Teixeira", mas "o futebol dá muitas voltas."Campelos não escondeu que quer jogadores com experiência de liga mas que "o Desportivo de Chaves vai 'pescar' jogadores que viu e tem boas referências em escalões menores, como a Liga 3 e o Campeonato de Portugal, onde existem jovens com muito valor que se querem mostrar e afirmar". Deu como exemplo o central Alexsandro, que foi a grande revelação dos transmontanos e que, juntamente com Bruno Langa, vinha do Amora do Campeonato de Portugal.